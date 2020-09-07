受到新冠肺炎疫情影響，民眾無法隨意安排國外旅行，然而近期偽出國正夯，星宇航空也搭上這波熱潮，將在今年中秋節10月1、2日推出「星宇追月號」飛行體驗，帶著旅客飛向月球，觀賞明月。
繼七夕推出的「月老情人航班」，受到粉絲的熱烈迴響後，星宇航空今日又在臉書上公告，繼星宇箱STARBOX登陸計劃、重返地球後，預計將於10月1、2日再推出「星宇追月號」，每日3班，共6班，有將近千名旅客可以親身感受「追月航線」的大彩蛋驚喜，締造今年以來最靠近月球的超近距離體驗。
星宇航空提到，搭乘此次航班將有機會在機上享用到下一季的「 商務艙聯名餐點」，並有機會獲得已經絕版的「星宇箱1.0」。
至於開賣時間，星宇航空說明，之後將在臉書上逐一揭露飛行體驗行程及開賣日期，請粉絲關注臉書專頁。
底下不少星宇航空的粉絲看到後紛紛回應，「又要面臨搶票的地獄了嗎」、「帶我到月球」、「K董直接帶我們飛上月球嗎？」、「超想坐飛機的」、「機！長！等！我 我！要！上！機」。
(中時新聞網)
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