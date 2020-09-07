全球最大原物料消費國中國的8月出口數據強勁，顯示這個世界第2大經濟體正加速復甦及再平衡，帶動7日銅價上漲，但中國銅進口量不如預期，抑制銅價漲勢。倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅，周一早盤漲幅一度多達1.7％，來到每噸6,822.5美元，之後漲幅收斂為0.6％，回跌到6,752美元。

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