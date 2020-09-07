中國復甦展望佳 銅價上漲 20:112020/09/07 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大原物料消費國中國的8月出口數據強勁，顯示這個世界第2大經濟體正加速復甦及再平衡，帶動7日銅價上漲，但中國銅進口量不如預期，抑制銅價漲勢。倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅，周一早盤漲幅一度多達1.7％，來到每噸6,822.5美元，之後漲幅收斂為0.6％，回跌到6,752美元。 (工商 ) #銅價 #中國 #漲幅 #全球最大 #原物料 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求增溫 DOP內銷價看漲 15:062020/09/07 財經 《商情》需求不振 紐約原糖觸及一個月低價 11:252020/09/07 財經 《熱門族群》價漲撐腰 南亞科、華邦電走強 11:082020/09/07 財經 《商情》需求增加 銅箔基板價格上調 17:052020/09/07 財經 台塑四寶 業內外同步進補 04:102020/09/07 財經要聞 連二紅 8月出口大爆發311.7億美元 歷年單月新高 21:262020/09/07 財經 《商情》原料帶動 亞洲POM市場受惠 15:062020/09/07 財經 《熱門族群》陸5G基建＋車市復甦 聯茂、台燿及騰輝營運拚回穩 09:262020/09/07 財經 《盤後解析》電子繳械 回防12600點 15:062020/09/07 財經 沙國大砍10月官方售價 周一油價下挫 11:422020/09/07 財經 財經熱門新聞 想超車 大陸力攻第三代半導體 台鏈吃大補丸 - 財經 台股要走空了快逃？專家從7大變數找答案 - 財經 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 1張43萬台積電很貴？美媒3理由分析後大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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