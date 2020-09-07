美元指數走揚漲0.2％，抵消疫情升溫帶動的黃金避險需求，國際金價7日狹幅盤整，倫敦現貨金價持穩在每盎司1,931.91美元，美國市場周一逢勞動節休市。《路透》技術分析師Wang Tao指出，一旦突破上檔壓力每盎司1,936美元，現貨金價可望彈高到1,949美元。

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