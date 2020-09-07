美元指數走揚 金價狹幅盤整 20:112020/09/07 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元指數走揚漲0.2％，抵消疫情升溫帶動的黃金避險需求，國際金價7日狹幅盤整，倫敦現貨金價持穩在每盎司1,931.91美元，美國市場周一逢勞動節休市。《路透》技術分析師Wang Tao指出，一旦突破上檔壓力每盎司1,936美元，現貨金價可望彈高到1,949美元。 (工商 ) #金價 #美元指數 #走揚 #狹幅 #盤整 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金價加速上行 瑞銀：基本金屬跟進挺升 04:102020/09/07 財經要聞 股市續漲風險提高 建議股六債四配置為宜 12:352020/09/07 財經 股匯齊揚 新台幣早盤大升逾2角 10:192020/09/07 財經 沙國大砍10月官方售價 周一油價下挫 11:422020/09/07 財經 晶圓代工廠股價走揚 帶動台股早盤開在紅盤 09:232020/09/07 財經 雙王軟腳 傳產當家 台股力守12600 14:202020/09/07 財經 《商情》運費承壓 BDI指數續跌近2.5％ 10:172020/09/07 財經 華爾街最危險股票 特斯拉遭評「只值50美元」 09:272020/09/07 財經 群益證券看本周指數區間12,500-12,800點 09:172020/09/07 財經 金價上漲因素仍在 Q4黃金旺季看漲 11:132020/09/07 財經 財經熱門新聞 1張43萬台積電很貴？美媒3理由分析後大驚 - 即時 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 陸IC設計拚國產化 EDA是天險 - 產業財經 - 旺報 台股要走空了快逃？專家從7大變數找答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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