醫療股與礦業股領漲 澳股漲0.3％ 20:142020/09/07 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在醫療股與礦業股領漲下，7日澳洲股市一掃上周五觸及5月1日來收盤新低的陰霾，S&P/ASX 200指數收漲0.3％報5,944.8點。周一大盤指數雖開低，但傳來澳洲製藥龍頭CSL與政府簽訂新冠疫苗供應合約後，醫療股上漲0.4％；原物料股則受必和必拓、力拓等礦業股拉抬漲1.6％，是當天表現最強的類股。 (工商 ) #醫療股 #礦業 #領漲 #澳洲 #股漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股市續漲風險提高 建議股六債四配置為宜 12:352020/09/07 財經 外資淨匯出創新高 黃天牧：內資有信心挺台股 10:062020/09/07 財經 股匯齊揚 新台幣早盤大升逾2角 10:192020/09/07 財經 元富證券推智能選股APP 獲金峰獎十大傑出商品 15:412020/09/07 財經 元富證智能行動選股APP 獲金峰獎肯定 04:102020/09/07 投資理財 農業就業、消費需求強勁 解封復甦可期 印股水漲船高 04:102020/09/07 投資理財 群益證券看本周指數區間12,500-12,800點 09:172020/09/07 財經 元大金帶頭 近10萬戶定時定額大軍擁抱台股基金 10:162020/09/07 財經 《晨間解盤》技術面弱勢 波動加劇(日盛投顧提供) 09:022020/09/07 財經 美股及雙技獲利賣壓屬良性調整 無礙中長期多頭格局 18:562020/09/07 財經 財經熱門新聞 1張43萬台積電很貴？美媒3理由分析後大驚 - 即時 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 陸IC設計拚國產化 EDA是天險 - 產業財經 - 旺報 台股要走空了快逃？專家從7大變數找答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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