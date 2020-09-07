在醫療股與礦業股領漲下，7日澳洲股市一掃上周五觸及5月1日來收盤新低的陰霾，S&P/ASX 200指數收漲0.3％報5,944.8點。周一大盤指數雖開低，但傳來澳洲製藥龍頭CSL與政府簽訂新冠疫苗供應合約後，醫療股上漲0.4％；原物料股則受必和必拓、力拓等礦業股拉抬漲1.6％，是當天表現最強的類股。

(工商 )