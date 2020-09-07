軟銀重挫拖累 日股收跌0.5％ 20:132020/09/07 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股上周五收黑，電信巨擘軟體銀行因重押的科技股回軟而股價下挫，拖累東京股市7日收跌。日經225指數周一收盤跌115.48點或0.5％，以23,089.95點作收，東證一部指數收跌0.42％報1,609.74點，2大指數雙雙從上周四觸抵的6個月高點進一步走跌。軟銀周一暴跌7.2％至2個月低點，是3月底來最大單日跌幅。 (工商 ) #收跌 #軟銀 #指數 #拖累 #日股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》恆指收跌0.43％ 中芯暴跌近23％ 17:052020/09/07 財經 陸8月進口跌2.1％ 未能扭跌回升 11:312020/09/07 財經 《商情》運費承壓 BDI指數續跌近2.5％ 10:172020/09/07 財經 投資人不安 軟銀股價重挫5％ 10:482020/09/07 財經 《港股》恆指開跌0.37％ 中芯國際重挫 10:342020/09/07 財經 醫療股與礦業股領漲 澳股漲0.3％ 20:142020/09/07 財經 《貿易》憂經濟前景黯淡 東京期膠連2跌 10:002020/09/07 財經 《日股》軟銀與電信股下墜 日經收跌115點 15:402020/09/07 財經 中芯國際H股暴跌近2成 美擬列入制裁清單 10:552020/09/07 財經 上銀8月合併營收轉正成長 帶旺今日股價上漲 10:022020/09/07 財經 財經熱門新聞 想超車 大陸力攻第三代半導體 台鏈吃大補丸 - 財經 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 台股要走空了快逃？專家從7大變數找答案 - 財經 1張43萬台積電很貴？美媒3理由分析後大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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