美股上周五收黑，電信巨擘軟體銀行因重押的科技股回軟而股價下挫，拖累東京股市7日收跌。日經225指數周一收盤跌115.48點或0.5％，以23,089.95點作收，東證一部指數收跌0.42％報1,609.74點，2大指數雙雙從上周四觸抵的6個月高點進一步走跌。軟銀周一暴跌7.2％至2個月低點，是3月底來最大單日跌幅。

(工商 )