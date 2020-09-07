引領話題的星宇航空，本月8日三星新一代可折疊螢幕手機 SAMSUNG Galaxy Z Fold2的新機發表會，由星宇取得高空發表會包機業務，7日傍晚在臉書粉絲專頁預告今年中秋連假將推6班包機，邀粉絲當賞月先鋒。

星宇以2020飛向月球，明月共賞，您願意擔當追月先鋒，探索陌生未知的星空嗎？宣告星宇航空繼星宇箱STARBOX 登陸計劃、重返地球後，預計將於10月1、2日再推出『星宇追月號』飛行體驗，每日3班共6班，從地球出發，將有近千名旅客可親身感受「追月航線」的大彩蛋驚喜，締造今年以來最靠近月球的超近距離體驗！粉絲專頁文中偷偷預告：將有機會於機上享用到下一季「商務艙聯名餐點」，並有機會獲得已絕版的「星宇箱1.0」！粉絲專頁近期將逐一揭露飛行體驗行程及開賣日期，請粉絲持續關注「星宇航空 STARLUX Airlines」並設定為「搶先看」！才能在第一時間Follow到最STARLUX的資訊！

星宇今年雖然剛開航就受到新冠肺炎影響，而讓多數航班被迫停航，但公司長期發展計畫不變，10架租賃A321neo單走道客機，10月將會交付第4架，另6架明年全部到位，另17架A350廣體客機也會按原計畫自明年第4季起交機。

星宇在遠雄港投資建造的星宇運籌中心也完全照表操課，目前大樓已經完工，開始內部空地勤人員訓練中心的模擬機、逃生訓練設施等建置，預計今年10月間正式啟用。

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