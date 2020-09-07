黃姵嘉、鍾欣凌。（公視提供）

公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》上週六收視率達 4.16 再創新高，收視人口達 139 萬人，「婆婆旋風」席捲全台，其中 25 至 49 歲及 10 至 14 歲的觀眾收視都破 5，《婆》劇已然成為台灣家庭每週六必看的電視劇。《婆》劇一舉破4也讓「男男吻」支票即將成真，張書偉搞笑表示：「破4真的太開心了，這禮拜還剛好播出發貴在練『喇舌功』，原來我從拍攝那時候就已經知道會有這一天，一直在練習了，練到現在已經算是爐火純青了，孟哲來吧！」

上週 4 歲以上每分鐘收視最高達 4.51，落在張書偉飾演的糕餅師傅發貴研發出由土鳳梨和金鑽鳳梨綜合內餡的鳳梨酥，讓老闆娘彩香（鍾欣凌 飾）、小鷗（黃姵嘉 飾）讚不絕口，兩人也為了鳳梨酥的行銷展開傳統與創新的宣傳競賽，最後由擅於陌生開發、故事行銷的小鷗獲勝，餅店行銷的權力未來將會由小鷗掌管。發貴也在經歷日本帥哥追求小鷗的危機後，更確定自己愛慕小鷗的心意，但對於追求女生，憨厚的發貴一竅不通，「年長版大仁哥」一哥（許傑輝 飾）便給予「吻功」指導，教發貴如何精進「喇舌功」，甚至用舌頭打出中國結讓網友笑翻。

網友擔心許傑輝飾演的一哥身體健康。（公視提供）

許傑輝飾演的一哥受到廣大觀眾歡迎，純情又一心一意追求彩香的舉動融化許多婆媽。但最新 28 集中不少網友發覺一哥身體開始出現狀況，因而引起網友熱議：「他的健檢報告還沒看哪！」、「希望一哥沒事」、「一哥彩香沒在一起沒關係，但千萬別退場啊！」紛紛喊話要一哥平安無事。

彩香的大兒子秉忠（ Darren 飾）為了討好老婆家純（劉品言 飾），決定返鄉奪取餅店的經營權，不少網友看到這裡非常憤怒，紛紛表示「拜託不要來搶」「要回來撿尾刀了嗎？」 Darren 表示「我有看到 PTT 網友反應很激烈，說『不要臉的男人回來了』或是說我出現很掃興，其實看播出的時候也會這樣想，秉忠真的很『俗仔』，但在演的當下會覺得因為老婆最大，只要能讓老婆滿意，又能有名聲、有錢、又回家照顧媽媽，這一切在表面上都是『好男人』的做法。接下來秉忠還會有一些進攻的動作要請大家多多包涵了。」

《我的婆婆》劇情即將進入下一波高潮。本週六即將播出最新第 29、30 集發貴與小鷗決定為打開老餅店「珍賀齋」的知名度而去參加「鳳梨酥神人大賽」，兩人將在備賽過程擦出火花，一哥也將幫助兩人備賽，成為促進「鷗貴 CP」感情的最佳神隊友；秉忠則打算打親情牌讓彩香答應讓他做餅店繼承人。

(中時 )