賊竊皮夾得手1萬元 警方循線逮人 20:162020/09/07 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新店警調閱監視器畫面掌握嫌犯行蹤。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 54歲呂姓男子上月30日凌晨5時許，在新北市新店區文化路30巷偷竊鄭姓男子皮夾，得手1萬元，新店警分局獲得循線逮捕呂嫌，訊後依竊盜罪函送法辦。 據悉，呂嫌設籍新店區戶政事務所，居無定所，穿著短褲、短襯衫、拖鞋，犯案徒步沿文化路、寶安街至北新路逃逸，新店警調閱監視器畫面掌握嫌犯行蹤。 (中時 ) #新店 #文化路 #循線 #男子 #皮夾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男子疑遭人暴力討債 檢警展開調查 11:132020/09/07 社會 台南六甲區鐵皮屋火警 竟是男主人縱火 15:512020/09/07 社會 南投虐死案「門閂」詐嫌出獄僅2個月 14:372020/09/07 社會 九龍遊行爆衝突 港警逮捕近300人 04:102020/09/07 兩岸要聞 藍衣男砸車槍枝走火 年輕女警機警4分鐘逮捕 16:462020/09/07 社會 疑投資詐騙機房被坑 黃嫌糾眾毆死人廖男 06:432020/09/07 社會 嘉市拚經濟 夜生活有聲有色 04:102020/09/07 地方新聞 衛星鷹眼 山坡地違規無所遁形 09:202020/09/07 區域情報-新北 老翁傍晚迷途山區 警方耐心勸說協助返程 19:122020/09/07 社會 超商搶匪剛出獄又搶400元 警稱關到腦壞掉遭檢聲押 09:232020/09/07 社會 社會熱門新聞 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 大溪漁港3樓高「瘋狗浪」 瞬間掃空10餘名釣客畫面曝光 - 社會 倒車視線死角多 中市統計8個月303人傷 - 社會 2男從金錢豹被押走 1慘死1手腳全斷丟榮總 - 社會 驚見老公摸女「下面」 還直播「大姨媽到訪」妻子崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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