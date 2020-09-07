54歲呂姓男子上月30日凌晨5時許，在新北市新店區文化路30巷偷竊鄭姓男子皮夾，得手1萬元，新店警分局獲得循線逮捕呂嫌，訊後依竊盜罪函送法辦。

據悉，呂嫌設籍新店區戶政事務所，居無定所，穿著短褲、短襯衫、拖鞋，犯案徒步沿文化路、寶安街至北新路逃逸，新店警調閱監視器畫面掌握嫌犯行蹤。

(中時 )