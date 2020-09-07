桃園市教育局鼓勵學校修繕遊戲場，結合學校特色、在地文化發展主題式或地景式特色。（蔡依珍攝）

桃園市教育局鼓勵學校修繕遊戲場，結合學校特色、在地文化發展主題式或地景式特色。（蔡依珍攝）

因應公園遊具漸獲重視，桃園市教育局也積極在校園打造共融式遊戲場，鼓勵邀請師生參與，結合在地特色規畫設計，像是青溪國小有太空梭「青溪一號」、公埔國小打造「森林探索區」、長庚國小融入社區常見的「白鷺鷥」嬌客等，擺脫罐頭式遊具。

教育局長林明裕表示，衛福部2017年1月修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，為了提供學童安心優良的遊戲環境，教育局逐年編列預算，積極輔導全市國小及附設幼兒園更新遊戲場，打造符合中央法規規範的遊戲場。

像是桃園區青溪國小打造桃園國門之都的意象，在遊戲場中心設計太空梭「青溪一號」，代表「航向未來」，滿鋪的綠色地墊安全又符合標準。蘆竹區公埔國小規畫「鄉土舞龍區」、「五酒桶山遊戲區」，將遊戲場融入學校的管樂、鄉土、以及鄰近的自然環境等特色。以體育見長的平鎮區忠貞國小，設計以籃球為主題的特色遊戲場，四周牆面繪製各種運動圖騰，增廣運動知識。

鄰近林口長庚醫院的龜山區長庚國小則以「白色」為主要色系，以長庚社區中時常出現的「白鷺鷥」嬌客為主軸，設計各式攀爬架，大、小土丘巧妙結合溜滑梯，成大坪頂山頭最佳遊戲場。快樂非營利幼兒園會稽分班則有「鯨魚沙坑區」、「開心農場區」等，一邊玩還能一邊結合食農教育。

林明裕說，有別於傳統罐頭式遊具，鼓勵學校結合學校特色、在地文化、親近自然、永續共存等面向，規畫主題式或地景式特色遊戲場，也指示校方傾聽師生想法、凝聚校內共識，提升遊具的認同感，力拼2023年1月24日前全數完成備查。

(中時 )