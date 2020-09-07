中美從貿易戰打到科技戰，雙方關係已明顯惡化。長期研究美中台局勢的總體經濟學者吳嘉隆指出，考量到印度對大陸「一帶一路」政策、水壩建設的態度和自身的意願，若大陸和美國之間爆發軍事衝突，會先在印度開打，同時他也說，台灣人要看懂最近印度的動態才好。

吳嘉隆今(7日)在臉書上表示，最近有人問他，中美會怎麼開戰？地點會在哪邊？「我猜想會是印度。」

吳嘉隆分析，他心中的一個劇本是印度會先打，然後印度會在印度洋進入麻六甲海峽這一地帶對大陸油輪進行禁運，然後美國在南海才會跟進，「因為重點在找理由來對大陸進行石油禁運。這才是大戲！」在這之後，南海也會變成戰場，而這時美軍的目標就不會只是南海的那些人工島礁而已，還有海南島上的核潛艦基地。

吳嘉隆認為，現在一切只剩開戰的理由，因為印度與美軍都做好開戰的準備了。他指出，印度原本就對中共有3大理由：

第一，「一帶一路」從陸地與海面雙向包圍、夾擊印度，讓印度的國家安全大受威脅，印度早就很不舒服。

第二，中共在西藏的雅魯藏布江上大量興建水壩，攔截水資源，讓東印度地區的水資源備受威脅，印度早就購買許多用來轟炸這些水壩的飛彈。

第三，印度充當對抗大陸的先鋒，看準將來美國與日本會把供應鏈從大陸撤出轉來印度，因為美日聯手正在下一盤地緣政治的大棋，要促成印度崛起，來制衡大陸崛起。

吳嘉隆說，感覺中印邊界開打的可能性越來越大，因為印度真的在求戰，就算不談印度想為1962年的邊界戰爭報仇，以及想成為聯合國安理會常任理事國受大陸阻撓等因素，印度做為主權獨立國家、聯合國會員國，都照樣對大陸準備開戰，要當美國的小弟，吸引美國與日本來栽培，充分計算各種利益，「這一齣印度演得漂亮，台灣人要看懂才好。」

最近有人來問，美中會怎麼開戰？地點會在哪邊？我猜想會是印度。 我心中的一個劇本是印度會先打，然後印度會在印度洋進入麻六甲海峽這一地帶對中國油輪進行禁運。然後，美國在南海才會跟進。 因為重點在找理由來對中國進行石油禁運。這才是大戲！ 石... 由吳嘉隆發佈於 2020年9月7日 星期一

(中時新聞網)