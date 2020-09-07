樂活重陽季邀銀髮長輩下棋講古秀才藝

桃園樂活重陽季7日在桃園市長鄭文燦宣示下正式啟動，市府8個局處聯手規畫10場系列活動，有象棋、講古、健行、滑手機、原民長者Macaqu達人秀和長者用藥安全競賽等，鄭文燦笑言不要小看老人家，希望讓銀髮長輩退休生活更豐富精采，傳遞不老精神。

鄭文燦說，台灣即將在2025年邁入超高齡社會，桃園雖然是年輕的城市，但65歲以上的老年人口也達28萬3647人，約占總人口12.55％，桃園推動老人健保費補助、假牙補助、免費施打新型肺炎鏈球菌結合型疫苗、三節敬老金及重陽節禮金等照顧老人家，讓長者有尊嚴、沒負擔、沒煩惱。

鄭文燦也提到桃園設有355處社區照顧關懷據點，其中有321處巷弄長照站，數量冠六都，且各有特色，像是客家伯公站、原民文健站、失智症認知休憩站等，未來能夠引進更多元的服務，例如推拿按摩、用藥諮詢，甚至美髮洗頭服務等，活動多樣化，另外在8個長照機構打造AI樂齡智造健身房，希望透過AI結合遊戲，鼓勵銀髮長輩活動筋骨、訓練認知。

「長者下棋有智慧，不要輕忽以為會贏他！」鄭文燦說，市府在9月7日至10月25日重陽節前，規畫銀髮族說故事比賽、繪畫書法聯展、銀髮族象棋比賽、長青客語講古比賽、長者健行活動、用藥安全知識競賽、3C互動比賽、以及原住民族長者Macaqu達人秀等，其中Macaqu為原住民族族語中很厲害的意思，希望透過各式活動，挖掘長者特殊才藝。

桃園樂活重陽季7日在桃園市長鄭文燦宣示下正式啟動，市府8個局處聯手規畫10場系列活動，邀長輩同歡。（蔡依珍攝）

桃園樂活重陽季7日在桃園市長鄭文燦宣示下正式啟動，市府8個局處聯手規畫10場系列活動，邀長輩同歡。（蔡依珍攝）

桃園樂活重陽季7日在桃園市長鄭文燦宣示下正式啟動，市府8個局處聯手規畫10場系列活動，邀長輩同歡。（蔡依珍攝）

桃園樂活重陽季7日在桃園市長鄭文燦宣示下正式啟動，市府8個局處聯手規畫10場系列活動，邀長輩同歡。（蔡依珍攝）

桃園樂活重陽季7日在桃園市長鄭文燦宣示下正式啟動，市府8個局處聯手規畫10場系列活動，邀長輩同歡。（蔡依珍攝）

(中時 )