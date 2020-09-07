必勝客比薩也HOT台味，將台式經典熱炒與比薩合體推出「妖獸酥椒鹽龍珠比薩」，標榜今年普渡拜拜供品桌上可以不再只是冷冰冰的餅乾、罐頭，也可改用最「 HOT味」的椒鹽龍珠比薩，圓圓大比薩上盛滿顆顆飽滿酥脆的澎派龍珠，用滿滿虔心款待好兄弟，保庇諸事圓滿。

必勝客表示，消費者可搭配必勝客週年慶會員獨享優惠，在9/8日至11/9日現有會員及新加入會員皆可獲得50元折價券，消費滿800元可直接折抵；使用後還可以再獲得厚燒醬烤2腿2排兌換券，下次消費滿額400元即可兌換。

以大火嗆酥的超大顆龍珠，搭配大蒜爆炒的椒鹽醬汁與九層塔，酥脆爽口龍珠是熱炒店的十大必點正宗台式經典手路菜之一，過去只能在台式熱炒店裡吃到，但必勝客把它放到比薩上。9/8日至10/12日限期五週時間，單點一個妖獸酥椒鹽龍珠大比薩359元，並且能搭配外帶買大送大／外送買大送小比薩優惠。

與黃金和風鱈魚塊組合的「妖獸HOT味龍珠套餐」只要909元、搭配烤雞同樂匯拼盤的「妖獸澎派龍珠套餐」1,088元，全台指定門市限時限量開賣；與海尼根跨界合作的「乎乾啦龍珠中秋套餐」僅在9/22日至10/4日兩週期間限定開賣。

搶中秋節餐飲商機，必勝客與海尼根首次跨界合作，將蒜香爆炒的「椒鹽龍珠比薩」配上今夏夯翻天的「海尼根0.0零酒精」，完美還原拉格啤酒的經典麥香與啤酒花風味。超HOT台味的涮嘴組合，正港下酒菜直接成套上桌，卻完全不需擔心等會要開車續攤無法盡興暢飲，大口吃、暢快喝「乎乾啦龍珠中秋套餐」9/22-10/4期間限定開賣，一個椒鹽龍珠比薩搭配兩罐330ml海尼根0.0零酒精，加上外帶大比薩或外送小比薩、麻糬QQ球以及1.25L可樂售價849元。

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