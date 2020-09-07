南韓《朝鮮日報》7日報導說，南韓統一部長官李仁榮日前指美韓同盟為「冷戰同盟」，美國國務院對此反駁稱：「美韓同盟超越了安保合作。」

針對美國之音（VOA）電台就李仁榮發言的評論要求，美國國務院發言人辦公室相關人士4日表示：「我們的同盟和友誼超越了安保合作，包括經濟、能源、科學、保健、網路安保、伸張女權等地區和國際事務全方位的合作。」

李仁榮本月2日訪問具有進步傾向的新教聯合機關——韓國基督教教會協議會（NCCK）時表示：「我認為美韓關係在某個時候可以擺脫軍事同盟和冷戰同盟，轉變為和平同盟。」《朝鮮日報》指出，大陸主張美韓同盟和美日同盟等以美國為中心的雙邊同盟是「冷戰時期的遺留物」。

對是否同意李仁榮認知的問題，美國國務院相關人士表示：「雖然我們的共同防衛條約是同盟的基礎，但是我們共同的自由、民主、人權及法治的價值強化了穩固的紐帶關係。美韓同盟是印度和太平洋戰略地區安保、穩定、繁榮的軸心。」

今年6月，南韓駐美大使李秀赫表示：「韓國不是夾在美國與中國之間被迫做出選擇的國家，而是可以自主選擇的國家。」對此，美國國務院反駁稱：「韓國在幾十年前放棄了權威主義，接受民主的時候，就已經選擇了站在哪一邊。」

(中時 )