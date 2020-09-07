網友討論。

捷克國會參議長韋德齊在本月初率團訪台，在國會的一句「我是台灣人」引發台人振奮，認為台灣終於獲得了國際認同；但今日卻傳出，韋德齊回國後受訪時指出，「他從未稱台灣是個獨立國家」，其態度之改變，讓許多網友相當錯愕，但也有網友指出，所謂國際認同根本就是1450在那邊自欺欺人，「人家的腦袋很清楚」。

網友發文表示，韋德齊的發言顯示他的腦袋非常清楚，因為台灣本來就不是一個獨立的國家，台灣有獨立紀念日嗎？沒有。而我們每年10月10日過的節慶叫做甚麼？叫做中華民國國慶日。那麼這麼說起來，捷克議長有講錯嗎？

那麼為什麼捷克議長不承認台灣是獨立國家會有這麼多人覺得錯愕、覺得不能接受呢？該網友解釋，這全都是因為1450在那邊自欺欺人，完全就是民進黨政府的大內宣，自己欺騙自己，而捷克議長反而完全沒有騙人。

這個說法引來其他網友的回應，表示「就只有民進黨那些人會信」、「笑死人，1450整天騙人，今天被耍得團團轉」、「其實捷克議長很誠實」、「從頭到尾都沒人承認台灣是獨立國家啊，錯愕甚麼？」、「吞了美豬結果下場這樣，民進黨想不到吧？」

(中時新聞網)