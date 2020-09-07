美國總統川普為求勝選，極力安撫白人（尤其是白人勞工）的焦慮與失落感，大打移民牌製造分裂，而今更是拿「1619計畫」開刀。1619計畫係今年普利茲獎的作品，以1619年8月第一艘黑奴船抵達美國後的歷史探討美國的起源，加州公立學校有意將此報導納入歷史課程，但川普6日推文「恫嚇」，教育部已開始調查此事，若屬實，學校將無法獲得聯邦資金補助。

黑白衝突在這次大選裡不斷被激化，川普不去化解，反而提油救火，讓國家更加分裂。外界好奇，如果以1619年為美國建國年，美國該怎麼被重新定義？面對這個可能動搖「國本」的計畫，川普哪會袖手旁觀，除了威脅哪個學校敢教，聯邦就不給錢。 他還責成白宮的行政管理預算局（OMB）發備忘錄給各個聯邦單位，停止用公帑進行「種族敏感訓練」（racial sensitivity trainings）計畫，刪除項目包括「白人特權」和「批判種族理論」，稱不滿學員受訓時一再被灌輸白人是加害者這樣的觀念。

面對愈來愈不白的美國社會，川普無心爭取其他族裔的選票，反而積極固守白人鐵票，因此恫嚇學校不得將1619計畫納入歷史課程，還加碼表示，將美國歷史的開端從1776年改為1619年，再不久「你就不認識美國了」。

川普的恫嚇多少起了寒蟬效應，畢竟全國各地學校都在苦等聯邦資金，協助他們走出疫情的困境。

(中時 )