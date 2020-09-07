亞洲-美西貨櫃船運航線運價已經漲到成本價的3.13倍，驚動中美官方出面調查，中國大陸航運媒體都報導目前運價是歷史新高，不過台灣航運界資深人士指出，台灣約在40年前就曾有這麼高的運價，當時出口商為了搶艙位，還付給船公司業務主管回扣。

美西線目前的運價到底是不是歷史新高，台灣業界莫衷一是，台驊投控董事長顏益財指出表示，40年前他在當美國線業務員時，當時美西線每大箱（40呎櫃）運價有4千多美元。陽明海運董事長謝志堅民國65年進入長榮海運工作，在美國線工作了3年，他表示印象中美東線每大箱運價是有超過4千美元的運價，美西線沒有。

聯興國際董事長洪英正民國73年進入美利堅輪船公司（USLINE ）台灣分公司工作，他指出，當時美西線每大箱運價約有3,600美元，美東線約4,700美元，那幾年是台灣經濟發展的黃金年代，出口貨一位難求，託運人都要拜託船公司給艙位的，而中國大陸改革開放不久，貨櫃船運起步較晚，估計因此與台灣市場有段落差。

中菲行主管海運的副總經理林永川是民國73年進入太古船務美國線工作，他指出，上周五（4日）上海-美西每大箱運價3,758美元，台灣市場運價在3,700-3800美元間，而他當年在太古，太古代理的BARBER BLUE SEA經營美國航線，記憶中美西線運價是近3千美元。

業者上網查詢，貨櫃船運市場運價僅有太平洋、大西洋與遠東-歐洲航線的加權平均，一直到1998年4月上海航運交易所建立運費指數，才有12條貨櫃航線的運費數據可追蹤。

資深業界人士透露，民國69年新竹科學園成立，台灣電子產業興起，出口非常旺盛，當時美商海陸、美國總統輪船公司、美利堅輪船等都派船直航台灣，並在台設分公司，但市場艙位仍供不應求，出口商想拿艙位傳出都有暗盤，曾經有美商船公司台籍主管索取每櫃1百美元回扣，遭客戶錄音指控被開除。

現在國際大型貨櫃船公司紛紛透過電腦管理訂位與運價，也透過電腦篩選客戶，今年在業界獲利居冠的德國赫伯羅德航運，就是透過電腦管理運價，再大的客戶，低運價貨載照樣拒運，不像以前可以透過業務員討價還價，或是爭取到特殊待遇。

(工商 )