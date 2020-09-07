東森集團榮獲金峰獎三大獎項，分別由東森集團旗下《ETtoday新聞雲》榮獲金峰獎兩項大獎：「金峰獎-大型企業組」十大傑出企業，以及ETtoday新聞雲總經理陳安祥拿下「十大傑出領導人獎」，是歷年來首度得到金峰獎殊榮的新媒體公司，《東森自然美》則是同拿下競爭激烈的「金峰獎-大型企業組」。

東森集團雙喜臨門，榮獲國家級大獎肯定，證明東森集團企業實力堅強。集團總裁王令麟表示，感謝主辦單位及評審的肯定，讓東森自然美、ETtoday新聞雲在500多家企業競逐下，雙雙獲獎，未來將持續努力創造更好的營收及更多就業機會，更要回饋社會、善盡企業社會責任。

東森集團持續穩定成長，2025年目標集團全球營收將達2千億，相信這樣的成績對於帶領台灣服務業、零售業跨足全球值得努力與期待。

《ETtoday新聞雲》目前日均流量已超過1,700萬，同時不斷推出創新服務，跨足線下廣告、寵物事業、發展內容電商，並斥資上億重金打造大型華人選秀節目《聲林之王》，勇奪第54屆電視金鐘獎「綜藝節目獎」，成為第一家敲響金鐘的網路媒體。

7月中東森新媒體也剛拿下國家品牌玉山獎，且歷年牛津大學「路透社研究所」全球調查中顯示，東森新媒體連續三年蟬聯台灣人使用率第一名的網路新聞媒體，足見《ETtoday新聞雲》在華人媒體界的超群影響力。

東森自然美今年更是獲獎連連，實力爆棚，顯示企業領導卓越、團隊形象優良、專業素養豐沛、足為業界表率。不僅如此，今年東森自然美已榮獲海內外六大最高獎項榮耀肯定，除了本次欣獲金鋒獎榮耀肯定之外，包含：三項亞太 BIO 健康生技大獎，兩項玉山獎，證明東森自然美品牌實力堅強，未來東森自然美將持續投入研發再升級、追求企業更優化，邁向華人美妝生技第一品牌。

(工商 )