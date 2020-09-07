不賣油、只賣電！看好環保趨勢下的綠能產業未來性，能海電能科技公司全力發展電動交通，除去年與東海大學合作、推動校園智慧電動公車，今年對外發表輕型電動機車，目前也積極研發重型機車，盼滿足各種族群需求，讓綠能可以儘速取代燃油車。

全台首部輕型快充電動機車「EV-50」才公開亮相，能海公司已積極研發白牌重型車，能海電能科技公司營運長盧關仁說，目前計畫中的重型機車是希望擁有超過70公里續航里程，也是採快充、家充雙系統並行的充電系統，但在電池的規格方面，目前仍在研究中。

盧關仁指出，重型機車的續航力要更遠、電池蓄電當然要更高，最近正在研發密度高、蓄電力好的台灣電池，銷售族群則是鎖定需要長時間在外跑來跑去的外送族、政府路邊收費停車的外包廠商等，都很適合使用新開發的電動重機。

「安全性很重要！」因為消費族群鎖定外送族，盧關仁強調，這些民眾每天騎車長達數小時，考量他們的安全，新款重機在剎車系統會再做加強，且白牌車必須經政府安全審查、認證，消費者可視自身需求、選擇輕型的EV-50或是重機。

能海電能長期投入電能交通的研發，整合綠能產業科技的節能、創能、儲能及系統四大主軸，目前除積極增設電動車充電站、研發新型儲能系統及機電能源技術，更插足電動機車，將帶領電動機車產業邁入新里程碑。

(中時 )