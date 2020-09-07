電動機車想要銷售得好、獲得消費者青睞，便利的充電方式相當重要，能海電能科技公司新推出的EV-50輕型快充電動機車，除標榜採雙軌式充電、滿足各種族群需求，因其所需的空間較現有充電樁設施小許多，未來將積極尋求與超商業者合作，盼廣泛設置充電樁。

提到電力提供問題，能海電能科技公司營運長盧關仁信心滿滿，他說，公司的電動機車充電站已與裕電能源達成合作，只要是騎乘EV-50的車主，都可以到全台YES來電或中油充電站充電，目前共有117座充電設施，明年目標盼能建置300至500處充電樁。

除了現有的公規合作供電設施，能海也積極建置新充電樁，盧關仁指出，包括在台南、嘉義與桃園、台中，甚至是外島等地，目前都分別與公有停車場、超商或在地店家洽談中，盼能廣泛增設充電樁，畢竟，充電環境友善與否關係著電動車未來發展，若設施不足，恐成為電動車最大致命傷。

「我們的充電樁只需要1坪大小就足夠！」盧關仁指著旗艦店內設置的充電樁強調，EV-50使用長立科技公司生產的60V20Ah國產鋰鐵電池，不僅續航力強，且加上機車所需空間、充電樁的設置空間僅需1坪大小，若能與超商合作，將可提供消費者最方便的充電需求。

(中時 )