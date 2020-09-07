長榮航空超前部署「類出國專案航班2.0」，除了有超人氣的Hello Kitty彩繪機外，深受航空迷青睞的787-10夢幻客機也首度加入「類出國」的行列。（圖為長榮提供）

長榮航空於父親節推出「類出國專案航班」後，備受好評，為感謝所有旅客的支持，長榮超前部署「類出國專案航班2.0」，從中秋節一口氣飛到明年元旦迎曙光，接連推出中秋賞月、雙十連假、萬聖節、雙11、聖誕節、跨年及曙光等七大主題，即日起各大旅行社開始售票。

另為回應南部民眾的熱烈期待，目前同步規劃高雄的中秋賞月及雙十專機，相關細節也會依照中央流行疫情指揮中心及政府相關單位規範辦理。

長榮「類出國專案航班2.0」推出七大主題的桃園-桃園航班，經濟艙超值優惠價5888元(含稅)，商務艙豪華體驗價7888元(含稅)，不分艙等加價1000元即可指定靠窗座位。

長榮也獨家提供「類出國」會員可實際累積哩程並加贈航段，也可以哩程兌換「類出國」酬賓機票。

長榮航空除了規劃適合白天飛航的東海岸航路，將壯闊的海岸線、花東縱谷及日本琉球列島西端盡收眼底外；另闢全新的西海岸航路，最適合在一望無際的夜空中飛行，盡享西海岸沿線城市燈火通明的璀璨夜景。為讓旅客有絕佳的視覺享受，特別選定最新引進的波音787-10夢幻客機執飛中秋賞月及曙光專機，其擁有業界最大面積的舷窗特色，讓旅客在2萬英呎的高空穿越雲層，坐擁一輪明月、環抱新年的第一道曙光。

為了讓類出國民眾更有參與感，賞月專機只要姓名中有「嫦娥」的幸運旅客，即可獲贈波音787-10飛機模型乙架；雙十專機只要是10月10日出生的旅客，將可獲贈Hello Kitty彩繪機模型乙架，後續的節慶專機也將陸續推出不同的小確幸活動。

(中時 )