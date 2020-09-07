911恐怖攻擊的主使者，蓋達組織（Al-Qaeda）前領袖賓拉登（Osama bin Laden），於2011年遭美國海豹特種部隊突襲身亡後，躲藏基地內留下大量的色情片檔案，並由現代化技術所錄製。也因此，這些影片檔案被起疑可能並非「純粹收藏」那麼簡單，狡詐的賓拉登恐透過加密技術，利用色情片作為與組織成員溝通的媒介。

根據每日郵報報導，賓拉登在2011年被美國海豹部隊突襲身亡後，藏身的基地內被發現大量的色情電影和圖片，在《國家地理雜誌》專刊《賓拉登的硬碟》裡，描述這些檔案是當時運用「相當程度」的現代化技術錄製而成影片。

不過，事情似乎沒那麼簡單，曾電視專訪過的CNN記者，國家安全分析師卑爾根（Peter Bergen）表示，基地內海量的色情影音檔，極有可能是賓拉登與組織內人員聯絡的工具。卑爾根指出，賓拉登懼怕使用電子郵件下達恐怖攻擊指令，就是由於無法對其加密，導致他的訊息都是由專門的信使傳遞的。

卑爾根認為，賓拉登很可能將訊息加密在色情片中，透過這狡猾的方式，將傳達謀殺指令隱藏在一直令他非常鄙視的內容裡，來避免訊息曝光。然而，據 《Daily Beast》報導，CIA心理專家卻認為賓拉登很可能也只是一個普通人，偶爾也會沉浸在自我滿足的愉悅中。

據了解，賓拉登當時躲藏處的電腦網路早就被中斷，只有數台電視，同時基地內估計有22人都住在一起，是否賓拉登本人有看過影片，仍無法確定。但能夠確定的是，這些發現也揭露了恐怖分子虛偽的一面，因為觀看色情片與他們原本的教義形象產生了抵觸。

(中時新聞網)