檸檬莎莎龍蝦堡。（威爾森龍蝦＆愛爾蘭瘋薯提供）

「威爾森龍蝦＆愛爾蘭瘋薯」餐廳位於北市信義區的精華地段。（黃采薇攝）

年輕族群掀起的相機先食風潮，許多「浮誇系」美食先打響知名度。位於台北信義區的「威爾森龍蝦＆愛爾蘭瘋薯」餐廳，擁有極昂貴的活龍蝦料理及相對平價的薯條品項，鑲於櫃檯裡的水族箱養有活龍蝦，其龍蝦料理「現點現宰」甚為少見，餐點選項主打老少咸宜，戶外用餐區約莫30多個位子，自早上11點半營業至半夜2點，越晚生意越好。

店家表示，「檸檬莎莎龍蝦堡」為年輕族群最愛，其中「海龍王釜鍋飯」適合3至4個人共享，整隻約650克重的鮮紅龍蝦連肉帶殼、鋪滿於熱騰騰的白飯上，奢華浮誇至極；愛爾蘭薯條則是年輕人最愛，熱門口味首推「蜂蜜芥末醬薯條」。業者透露：「因講究食材，使用養成7年的加拿大波斯頓硬殼龍蝦，肉質緊實入口彈牙，蔬菜皆使用台灣在地食材，沙拉裡使用的是霧峰葡萄乾、生菜則是台灣在地水根食蔬，而餐廳的食用油我們也是每天更換。」符合現代人追求健康飲食的潮流。

問及選定龍蝦作為料理主軸，業者說明，主廚劉承恩（Wilson）師從紐約 Jean Georges Restaurant 米其林3星餐廳主廚、學習法式料理，返台後曾在台北寒舍艾美酒店、台北凱撒大飯店工作，「以他在美國多年的遊歷經驗，堅持選定波士頓龍蝦為料理主角，並嘗試搭配飯、麵、熱狗堡、拼盤等各式料理手法呈現」，目標客群不僅年輕人、長者幼童都能悉心品嘗，期待在台北的海鮮餐廳打響名號。

(中時 )