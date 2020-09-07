圖二：IKEA與泰國知名時尚潮牌Greyhound Original聯名推出全新SAMMANKOPPLA限量系列，為居家增添潮流感。（IKEA提供）

圖三：Neighborcraft 手繪陶瓷花瓶，以花朵為靈感的手工陶瓷花瓶，1775元。（Pinkoi提供）

圖四：Grayareamade棉麻編織花盆吊繩，泰國棉麻編織花盆吊繩，大地色系的自然風格，還貼心附上環保收納袋，不需要使用時也能輕鬆收納，389元。

圖五：BDSCollective 純手工的藤編收納器，來自泰國的品牌BDSCollective ，以純手工藤編收納氣運用於日常收納中，不論廚房小物或個人用品都適合，149元。

極簡的北歐風受許多人歡迎，但其實泰式風格也十分適合夏天居家裝潢，北歐家居代表的IKEA近期與泰國知名時尚潮牌Greyhound Original聯名推出全新SAMMANKOPPLA限量系列，在網路上引起一波討論，不過說到泰國家居設計，其實許多消費者都到Pinkoi網站上，購買泰國設計師的作品妝點家中。

此次IKEA與泰國最受歡迎的潮牌之一Greyhound Original合作，推出限量的「SAMMANKOPPLA」系列，此系列結合曼谷街頭風格，並保留Greyhound的幾何美學，推出多款商品如椅套、環保袋、衣帽架，最直得一提的是LED多用途燈，其設計源於曼谷街頭常見的就塑膠桶，若掛在衣帽架上，增添家中色彩，這就是屬於泰國的家居風格。

集結各地獨特設計的Pinkoi，他們表示來自泰國的設計一直以來都有穩定的支持者，自2016年起泰國品牌勇於創新、其民族風情所產生的配色文化，為Pinkoi注入新氣息，至今年為止不論在衣服、包包、飾品、傢俱、家事等都表現不錯，泰式家居因其繽紛色摋，使消費者常購買泰式家居擺飾放置家中，例如：以街口巷弄常見花朵為靈感的手工陶瓷花瓶，其繽紛童趣的色彩及筆觸，放置在家中別有一番風味，另外編織類產品也是另一種受歡迎的項目，例如藤編收納容器、編織花盆吊繩等。

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