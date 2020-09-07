環保署表示，今天西半部空氣品質多處達紅色警示，主要因素是臭氧累積，明天預估空氣品質仍會維持類似情況；預估10日起有鋒面降雨，空氣品質也會改善。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網今天下午5時資料，全台已51測站達紅色警示；而龍潭、斗六地區更達紫色警報，對所有族群非常不健康，應減少戶外活動。

環保署指出，今天中國上海臭氧小時濃度值約為130至140ppb，台灣及鄰近區域皆有受其影響，加上午後光化作用影響至臭氧濃度上升，西半部、宜蘭及離島地區空氣品質較差。

環保署環境監測及資訊處長張順欽告訴中央社記者，今天上半天空氣品質不佳，除了上海臭氧飄向台灣累積外，也有本地PM2.5影響；但下半天主要是因為本地臭氧濃度上升導致，龍潭、斗六地區主要是臭氧8小時累計濃度高，屬於長時間累積。

張順欽說，這次污染物累積主要與環境風場轉變有關，造成氣流在停滯，目前觀察明天環境風場為偏東南風，風速偏弱，西半部擴散條件差，空氣品質仍然與今天類似。

他表示，明天應該不會再有上海臭氧飄向台灣，預估10日有微弱鋒面通過，降雨後空氣品質的情況會有所改善。

天氣即時預報在臉書上表示，這股臭氧污染是由「境內、境外」污染同步累積造成，過程大致是颱風海神在上週末帶來北風，率先導引「華中沿岸」境外污染南下，今天風速大幅減，且轉東風，境外污染散不去，境內污染也開始累積。（編輯：戴光育）

空氣品質指標紫色、紅色活動建議

●紫色

影響：非常不健康

建議：應減少戶外活動，敏感族群應留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

●紅色

影響：對所有族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

(中時新聞網)