Killed a man and ate him with a glass of wine(影片源自Youtube)

世界之大無奇不有，看似正常的社會，背後藏有令人無法想像、甚至是病態的一面，2001年德國羅騰堡，一名叫做阿明邁韋斯（Armin Meiwes）的男子，在暗網（Deep Web）中的「食人族咖啡館（The Cannibal Cafe）」網站上，發表了一篇文章，內容是「尋找一位體格好，年紀大約18至30歲左右，自願被虐殺後，再被吃掉的人」，看似荒唐的文章，阿明邁韋斯卻得到上百人的回應，爭先恐後想被他吃掉。

阿明邁韋斯從200多個人裡，挑選出了一位叫貝恩德（Bernd Jürgen Brandes）的軟體工程師，討論後決定在阿明邁韋斯的家裡，進行這場「人肉饗宴」。2001年聖誕節，貝恩德抵達阿明邁韋斯家中，兩人先簽署一份「自願被吃協議」，接著激戰一場後，將實人晚餐定在晚上6點，同時準備錄影機，打算將所有過程全錄下來。

從後來流出的影片中，阿明邁韋斯先將貝恩德的陰莖切下，兩人一起享用「生吃」，阿明邁韋斯本來想直接啃但咬不下去，因此拿刀切開，貝恩德形容陰莖「又韌又黏，難以進食」；之後阿明邁韋斯將剩下陰莖，放進鍋裡煎，並用鹽、胡椒、大蒜調味，卻因為煎過頭丟給狗吃。但根據看過影片的記者認為，當時貝恩德應該是失血過多，沒有氣力咀嚼自己的陰莖。

吃完陰莖後，阿明邁韋斯給貝恩德大量止痛藥、安眠藥、烈酒，自己則坐旁邊閱讀科幻小說，3小時後貝恩德在浴缸中失血過多死亡，阿明邁韋斯親吻貝恩德一口，接著將屍體搬到屠宰房，用掛肉鉤吊起屍體並撕掉一大片肉，阿明邁韋斯甚至試過將骨頭磨成粉，貝恩德的屍體被切開，儲藏在冰箱，阿明邁韋斯至少吃下20公斤的屍體。

這些病態行為，或許與成長環境有關，小時候家庭幸福的阿明邁韋斯，8歲時父親拋棄他與母親，母親每天情緒都極度悲傷，因此精神開始變得不正常，之後兩位哥哥成年，立即搬離家中，母親的不聞不問、強大的孤獨感還有對哥哥、父親的思念，讓阿明邁韋斯的精神也開始恍惚，他時常會夢到父親和哥哥，有一天他做一個春夢，夢裡對象竟然是親哥哥，至此才發現原來自己是同性戀。

阿明邁韋斯心理開始扭曲，他認為家人和自己不可分割，「愛一個人就要讓他成為自己的一部分」，最快的方法就是把對方吃掉。至於貝恩德和他有類似童年，幼年喪母、青春期發現自己是同性戀，父親無法接受情況下，貝恩德整日處在惶恐情緒，尤其強烈渴望得到別人的愛，最後亦開始覺得，「愛一個人就要成為他的一部分」，辦法只有一個，那就是被對方吃掉。

阿明邁韋斯第二次在「食人族咖啡館」尋找下一個對象，文章被一個大學生看到，他回應說「你是不是殺很多小孩，然後把他們吃掉」？阿明邁韋斯看到後非常生氣，回應「我可是真正的食人族，有吃人經驗，但從來沒有吃過小孩，如果你願意的話，你將成為我吃的第一個」，嚇壞的大學生隨即報警，很快警方就找到阿明邁韋斯住處，查獲屍塊、50卷錄影帶。內容記錄如何肢解貝恩德、如何烹煮吃掉，以及如何冷凍殘肢和器官，由於影片實在血腥殘忍，警方從未公布其中細節。

2002年冬天，阿明邁韋斯被逮捕後，因為驚悚行為聞名於世，德國人稱他為「羅騰堡食人鬼」（Kannibale von Rotenburg），或「大屠夫」（Der Metzgermeister）。入獄後的阿明邁韋斯變成為素食者，並自願協助處理食人個案、及幫助同樣有食人傾向的病人，阿明邁韋斯曾形容人肉吃起來的味道，「跟豬肉差不多，但比較香」。

(中時新聞網)