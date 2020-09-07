網友討論。

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捷克國會參議長韋德齊在本月初率團訪台，在國會的一句「我是台灣人」引發台人振奮，認為台灣終於獲得了國際認同；但今日卻傳出，韋德齊回國後受訪時指出，「他從未稱台灣是個獨立國家」，其態度之改變，讓許多網友相當錯愕，驚呼難道這些都是騙口罩生產線的話術嗎？

捷克議長韋德齊回國後受CNN訪問時指出，自己從未稱台灣是個獨立國家，引發我國國人錯愕，有網友就發文表示，該議長來台大喊「我是台灣人」，感動一票鄉民，還一口氣送了5套口罩生產線，結果回去捷克後馬上說台灣不是獨立國家，議長是不是在偷偷畫三角形不說？

這件事情讓網友酸爆了，直呼「爽騙5條生產線，太會了吧」、「小英政績又+1」、「真正的外交官哪會理台灣這種小國啊，笑死」、「他的確沒說啊，但是身體很老實…一中原則也很正確」。

但有網友在幫捷克議長講話，認為韋德齊畢竟只是議長，而不是主掌外交的總統，而捷克國內也確實奉行著一中的外交政策，除非他後來選上總統不然不能改變這件事，但是為什麼一定要人家承認台灣是獨立國家才可以來？如果不承認就不能來，「那台北市跟布拉格的姐妹市要不要先取消啊？」

(中時新聞網)