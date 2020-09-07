因應南科台積電等高科技廠商先進製程用水需求，行政院斥資35.94億元興建安平再生水廠，遭議員質疑不妥；台南市水利局強調，2015年針對台南周邊工業區及可能用水戶進行使用意願調查 (安平工業區、南科工及永康科等)，惟因產業特性及經濟規模限制，周遭工業區再生水需求量每日僅0.03至0.35萬噸，不符公共建設計畫成本效益可行性，配合南科用水計畫修正及提升區域水源穩定、降低工業與民生用水競爭，協調南科管理局媒合高科技廠商，中央與地方合作促成放流水回收再利用計畫，並由行政院核定開辦。

針對行政院及台南市政府斥資35.94億元推動興建安平再生水廠，每天供應3.75萬噸工業用水給台南科學園區內台積電公司使用，台南市多名議員認為市府對南科並無行政管轄權，編預算建置再生水廠解決廠商工業用水相當不妥，提案要求水廠應優先供應市府所轄工業區的工業用水，有餘裕再供應南科廠商。

水利局強調，再生水案建設所需「建設經費」35.94億元由內政部營建署補助92％及科技部南部科學園區作業基金支應。「營運維管費」則立基使用者付費精神，以簽訂用水契約之售水價支應，安平案用水端支付使用費30.92元／立方公尺，且售水價格亦攤提市府行政管理費、代收管理費、水資中心修繕及配合款建設費等，符合綠色經濟及循環經濟羅實。

台積電因台南市政府與中央積極合作，在水、電、土地等資源供給上給予支持與協助，晶圓十八廠選擇落腳南部科學園區，總投資額為新台幣5000多億元，創造4000個工作機會，是不只深耕台灣也引領整個供應鏈群聚效應，為大台南創造高附加價值成長契機。

(中時 )