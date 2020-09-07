桃園藝文特區「G10 GO!貨櫃市集」曾是網美打卡地標，但議員發現開幕時人潮每月10萬人，但2個月後只剩1／10，青年局出鉅資擴建仍長期低迷不振，上月底又以捷運施工為由提前關門，2690萬納稅錢付諸流水。青年局長顏蔚慈強調是綠捷施工進度超前才提前結束，已輔導職人們轉赴興光堡壘等其他場域。

議員劉勝全指出，G10 GO!貨櫃市集2018年11月開幕，以繽紛彩色貨櫃屋聞名，但卻是曇花一現，攤開統計數據，只有前兩個月每月有10萬人，隔年1月懸崖式下降至1.1萬人，暑假甚至掉到剩2000人，直言沒人潮就沒有生意上門，為攤商抱不平，「攤販是來賺錢的，不是站櫃檯領薪水的！」

劉勝全說，青年局原定經營到年底，上月底又以捷運施工為由提前關門，置攤商於不顧，質疑青年局根本是「刻意栽培」承包的「創意思維設計有限公司」，粉絲專業僅447個讚，在桃園之前只承包過金門176萬的案子，2016年起3年包下青年局9件案子，金額1年比1年多，累積達4260萬，「青年局是在扶植青年、還是培養廠商？」浪費人民納稅錢。

顏蔚慈坦言有發現人潮銳減，因此從貨櫃市集改為職人進駐從事創意手作，也增加遮蔭冷氣設備，今年攤商進駐意願高，共招募107家，2年來共有271家不同攤商進駐，總營業額約1000萬元，吸引超過34萬人次造訪，每月皆有約1萬人次穩定來客數。

青年局強調，「職人駐村」本就以2個月為一期，輔導補助舉辦手作DIY體驗課程，場場秒殺，光今年就有4500人次參與，讓創業職人可以累積客群，像「Eudora House尤朵拉小屋」藍申樺闖出名號在電商平台販售、「環。毛氈」劉承祐讚能和不同職人合作激盪火花，都是G10帶來的經驗，強調是因施工安全和噪音考量才提前歇業，但扶植青年創業的精神不會中斷。

青年局也澄清標案都採最有利標，「創意思維」只經營1年4個月，包括貨櫃採購建置費才達2090萬，今年則是「艾貝德」以600萬得標，費用包括水電、營運、招商等，全按照採購法，絕無圖利特定業者。

(中時 )