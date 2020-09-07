孫協志、王仁甫主持民視新節目《幸福保衛戰》，7日舉行首錄記者會。該節目先前傳出Gino以為自己將與王仁甫主持，卻被孫協志攔胡不開心，記者會後Gino也高興在臉書曬出同框照，粉碎不合傳言。

新節目找來4對夫妻同心齊力闖關，王仁甫笑稱透過遊戲可以幫助每對夫妻感情增溫，談到與結婚多年的愛妻季芹如何「保溫」，他笑說：「我常常跟老婆睡前聊天，彼此談談一整天的經歷，無論好或壞，總可以聊很久，最困擾的事情就是可不可以趕快睡覺。」認識王仁甫20年的孫協志也認證，「據我了解，他們夫妻永遠都有聊不完的話題，而夫妻間最重要的事情就是分享」。

孫協志（左起）、Gino、王仁甫開心同框。（民視提供）

而孫協志、王仁甫相交多年，雖然合作難免有爭執，但兩人認為磨合的都是工作內容，也不存在誰聽誰的狀況，只要有理方就能說服，「只要對工作有正面意見，彼此都會接納，不開心的事情也會當天處理」。王仁甫也笑稱孫協志是繼季芹之後，與他第二親密的人。

(中時 )