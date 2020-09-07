台灣防疫有成，不僅網路的消費熱烈，就連百貨零售業也一起回溫，各百貨業者也趁著入秋之祭，先推出一波優惠活動為即將來到的周年慶預熱，像是京站今（7日）就宣布將於16日起推出開業11年來首個「鈔錢佈數周年預備慶」活動，誠意祭出比周年慶更強的21％高回饋以外，更推出滿額抽美食、購物、旅遊獎品；Global Mall則在10月4日前舉行秋季慶典，再針對紙本振興三倍券推出優惠；統一時代百貨台北店也在本月一次迎來16家全新櫃位，以及9家改裝開幕櫃位，23日前再有秋時尚優惠檔期。

京站總經理柯愫吟就表示，「因著疫情影響，觀看電影的消費者及國外遊客都驟減，所以1-8月的人潮有衰退約20％，直到9月整體才有回溫至去年同期持平，希望活動能更吸引人潮來館消費。」，所以此次特別在本月推出1連20天的優惠檔期，比過去同期僅4天的周末狂熱夜優惠，甚至周年慶優惠下殺更高，就是京站的提前布署，因為擔心平常落在11月的周年慶檔期，會因入秋冬後而遇到疫情反撲的可能，所以今年特別規劃了11年來首個周年預備慶活動。

16日到10月5日期間京站率先推出周年預備慶優惠，全檔期全館當日累滿3800元即可憑發票換400元商品贈券、消費滿7600換800，首5日卡友獨享加碼再贈百元，另加碼刷台北富邦銀行J卡再贈300元，總計回饋高達21％，另外更推出萬樣買1送1商品，當日消費滿6000即抽外送抵用金千元、美食券2000元、日勝生加賀屋平日雙人一泊一食住宿券等獎品，最後還有一人可獨得2倍終極大獎，以上所有獎項雙倍送。

Global Mall也率先預告周年慶即將在10月8日登場，10月4日前先推會員專屬的暖身優惠，包括秋季商品優惠，服飾、化妝保養品及寢具6折起，新北中和店、屏東店再針對紙本振興券推超值贈加碼活動，新北中和店13日前iMall會員使用紙本券，至指定專櫃當日單筆滿3000元即贈千點點數，持紙本振興券至屏東店的指定專櫃消費滿3000元即送400元抵用券，另10月4日前持悠遊付綁定信用卡至Global Mall全台7店單日單筆消費滿200元，即享20元悠遊付儲值金回饋，單筆消費888元再回饋88元儲值金，回饋率高達12％。

統一時代百貨台北店則在23日前推出秋時尚檔期，更特別周年慶前完成全館新改裝活動，此次再看準輕奢珠寶的市場，以時尚升級為主題，引入了來自日本銀座的全台首櫃輕珠寶Lijou，還有主打都會度假美學輕珠寶的全台獨家URBAN LAZY，另11日前還有日系美妝暨生活選物特賣會，集結9大開架品牌商品全面4折起，10日前使用Pi拍錢包扣百點P幣即可換200元即享券、30日前使用LINE Pay Money單筆滿2000元即享LINE POINTS 8％回饋。

(中時 )