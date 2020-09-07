竹田鄉農會於12、13日在竹田驛園舉辦檸檬節活動，竹田鄉長傅民雄（右起）、屏東農業處長鄭永裕、竹田鄉農會總幹事張志誠歡迎大家一起來參加。（潘建志攝）

受到疫情影響，今年屏東檸檬外銷量減少2至3成，加上今年產量增加，市場拍賣價格較去年同期少了1／3。為了推銷檸檬，竹田鄉農會12、13日在竹田驛站園區舉辦檸檬節活動，農政單位鼓勵民眾參加，並多購買品質優良的屏東檸檬。

屏東是台灣檸檬的重要產區，種植面積1887公頃，占全國66％；檸檬主要產季在7至9月，農曆年後也可收成一波。去年屏東檸檬產量3.2公噸，今年氣候穩定，預估產量略增，原本農民很看好今年的銷售成績，卻受到新冠肺炎疫情影響外銷。

縣府農業處長鄭永裕說，原本今年東京奧運的訂單都已談妥，沒想到疫情讓東奧延後，訂單都沒了，外銷大陸也受影響，今年外銷量減少了2至3成，只能增加加工品製作並予以紓困，陪農民們一起度過難關，減少損失。

竹田鄉檸檬產銷13班班長李正和說，去年A級品每公斤拍賣價約16元，今年只剩下約11元，減少了1／3。為了促銷檸檬，竹田鄉農會12、13日在竹田驛站園區舉辦檸檬節活動，首度延長至晚上舉辦。

現場將以燈光投射在百年歷史的木造竹田車站上，搭配薩克斯風演奏，感受竹田驛站的夜間之美，另外還有30攤以上的展售市集，販售各式檸檬產品及農特產品，現場也有摸彩活動，消費金額滿200元即可參加抽獎。

農糧署南區分署長姚志旺說，農政單位輔導檸檬安全用藥多年，竹田鄉是目前檸檬安全用藥執行最徹底的鄉鎮，全鄉檸檬有近9成取得產銷履歷，品質掛保證，也吸引食品大廠簽訂契作，讓農民收益更有保障。

(中時 )