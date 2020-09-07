美國第五艦隊發言室周日表示，尼米茲號航空母艦(CVN-68)的一名水兵失蹤了，現在多艘軍艦正在北阿拉伯海來回尋找。

美國海軍學會報導，第五艦隊聲明表示，「該水手被被列為職務狀態下落不明（DUSTWUN）」，目前美國海軍沒有公開水手的名字。

自7月下旬以來，尼米茲號與隨行的第11航艦打擊群，就一直在波斯灣附近海域作業，主要是威懾伊朗。尼米茲號的母港位於華盛頓州布雷默頓海軍基地，於6月8日出發。

自COVID-19爆發以來，第11航艦打擊群是第一個實施預防措施程序，以阻止病毒爆發的單位。

在海上，有很多原因都會導成士兵失蹤，最常見的的就落海，另外就是在艙間裡出意外。有時，士兵也會自己因為偷懶而「搞失蹤」，比如2017年，希洛號神盾巡洋艦(CG-67,USS Shiloh)的輪機房水兵皮特．梅斯(Peter Mims)就失蹤了3天，美國海軍動員各種人力物力搜索海面，結果他一直在艦上，躲藏在工程室裡。事後，美國海軍以軍法嚴辦他， 處以6個月的監禁，和沒收3~6個月薪資。

(中時新聞網)