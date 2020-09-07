奧委會副主席：明年東京奧運必定如期舉行 21:012020/09/07 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際奧委會副主席柯茲（John Coates）表示，原定今年7月舉行的東京奧運受疫情影響，延後至明年7月23日舉行，到時候不管有沒有新冠肺炎疫情，都一定會如期進行。他說這可能是一場征服疫情的奧運，代表隧道盡頭的光明。 (工商 ) #東京奧運 #國際奧委會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 農委會：國內豬禁用瘦肉精 國外不限 16:012020/09/07 財經 九龍遊行爆衝突 港警逮捕近300人 04:102020/09/07 兩岸要聞 台西試驗場漁電共生 文蛤育成率達4至5成 18:272020/09/07 生活 柚見中秋慶團圓周六登場！徐耀昌推薦西湖文旦 17:432020/09/07 寶島 茶粉造粒新商機 茶葉枕睡得香甜 12:202020/09/07 財經 防堵房市過熱 銀保監會：規範房地產貸款業務 04:102020/09/07 全球財經 一章四法通過 黨費漲100元遭卡 04:102020/09/07 政治要聞 國民黨中評會 江啟臣向大老報告改革進度 10:072020/09/07 政治 中科院將「無限高」試射飛彈 傳天弓三型增程飛彈補考 08:152020/09/07 政治 農委會公告國內牛豬禁用萊克多巴胺 國外不受限 16:132020/09/07 生活 國際熱門新聞 捷克議長上CNN曝：從未稱台灣為獨立國家 - 國際 川普沒致敬陣亡美軍去哪了？糗掃2000萬假貨內幕曝光 - 國際 18歲少女搭錯Uber卻遭囚禁14小時 慘遭3男無套輪姦 - 國際 夫妻狂嘿咻連生15孩準備迎接第16位 妻：我喜歡懷孕的感覺 - 國際 雷根號航母又淪陷！ 印度將成全球疫情第二大國 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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