國際奧委會副主席柯茲（John Coates）表示，原定今年7月舉行的東京奧運受疫情影響，延後至明年7月23日舉行，到時候不管有沒有新冠肺炎疫情，都一定會如期進行。他說這可能是一場征服疫情的奧運，代表隧道盡頭的光明。

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