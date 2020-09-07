永豐金控8月稅後盈餘11.84億元 21:002020/09/07 工商 魏喬怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永豐金控7日公布2020年8月自結盈餘，8月單月稅後盈餘11.84億元，累計1-8月稅後盈餘82.45億元。其中主要子公司永豐銀行8月稅後盈餘8.88億元，累計1-8月稅後盈餘66.27億元；永豐金證券8月稅後盈餘3.67億元，累計1-8月稅後盈餘18.13億元。 (工商 ) #永豐金控 #永豐銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》布局調整＋股利發放 外資8月淨匯出約1163億元 10:342020/09/07 財經 8月出口值311.7億美元 創歷年單月新高 16:232020/09/07 財經 報復性買房效應！海悅8月營收3.63億元 續創單月歷史新高 15:532020/09/07 房市新訊 訂單需求穩健增溫 國巨8月營收創23個月新高 17:322020/09/07 財經 《汽車股》聯嘉連兩年營運創高 獲頒年度十大傑出企業 10:172020/09/07 財經 油價強彈 台塑化Q3獲利大翻轉 04:102020/09/07 財經要聞 證交所 9／8審議耀登上市案 04:102020/09/07 投資理財 《盤後解析》電子繳械 回防12600點 15:062020/09/07 財經 《其他電子》貿聯-KY本季營運拚雙增 外資按讚 13:242020/09/07 財經 主經營是脊椎融合手術相關產品 台微醫今日申請上櫃案 12:362020/09/07 財經 財經熱門新聞 1張43萬台積電很貴？美媒3理由分析後大驚 - 即時 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 陸IC設計拚國產化 EDA是天險 - 產業財經 - 旺報 台股要走空了快逃？專家從7大變數找答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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