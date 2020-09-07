永豐金控7日公布2020年8月自結盈餘，8月單月稅後盈餘11.84億元，累計1-8月稅後盈餘82.45億元。其中主要子公司永豐銀行8月稅後盈餘8.88億元，累計1-8月稅後盈餘66.27億元；永豐金證券8月稅後盈餘3.67億元，累計1-8月稅後盈餘18.13億元。

(工商 )

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