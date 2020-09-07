9月1日至12月5日展出《地震島大冒險》，邀親子收服地震神獸。(蔡依珍攝)

9月1日至12月5日展出《地震島大冒險》，邀親子收服地震神獸。(蔡依珍攝)

桃園防災教育館於2018年10月開館，是台灣首座結合智慧科技、娛樂與教育的指標性防災展覽場所，9月1日至12月5日展出《地震島大冒險》，以全球各地的古代7種傳說地震神獸設計遊戲關卡，利用闖關及互動來加深地震及避難常識，歡迎親子免費來玩。

《地震島大冒險》特展由行政院科技會報、科技部及交通部指導，民生公共物聯網推動小組協同國家實驗研究院國家地震工程研究中心（國研院國震中心）、交通部中央氣象局、國家災害防救科技中心與桃園防災教育館聯手打造，展期自今年9月1日至12月5日。

消防局指出，特展藉由設計全球各地的古代7種傳說地震神獸遊戲關卡，利用闖關及互動來加深地震及避難常識，並了解國震中心目前推廣的地震速報科技、中央氣象局之各種地震監測設備，及推廣防災教育館規劃配套的家庭防災卡和隨身緊急聯絡卡。

《地震島大冒險》打破一般地震主題展覽常見的陳列展示方式，透過「冒險故事」、「闖關主角」及「過關紀錄手環」等設計，搭配多媒體互動操作體驗，讓民眾在具故事性的展覽動線中，深化觀展所吸收的防災常識。

特展有4大互動展區：「和地牛賽跑」，簡易呈現地震速報原理，民眾可以實際和地震波及電磁波來場10米賽跑；「必買雜貨店」即時考驗民眾避難包應準備那些物品；「島民的家」利用光雕互動牆呈現居家各種智慧防災設備，如何協助民眾減災避難；「避難RUN」，利用體感互動讓民眾獲取避難時應注意的事項及正確的避難場所。

除了互動體驗設施外，還有潛入「地心洞穴」解說各式地震成因與了解最新的地震震度分級，而「迷霧森林」介紹目前氣象局所用之各型地震儀及其原理。「時空實驗所」圖解區域型、現地型及複合型等3種不同的地震速報流程，一次瞭解要如何選用地震速報服務。

完成每道關卡後掃描進場時所發之神獸手環，即可顯示是否闖關成功並紀錄，突破7大關卡後還能與7大神獸合影拍照產生專屬參展闖關成功證書，只要利用手機掃描手環就可以隨時隨地下載，除了參觀體驗還能留下難忘的回憶。本次特展提供大、小朋友身歷其境的冒險體驗，邊玩邊學習地震常識，堪稱全臺最好玩的地震特展，最重要的是還是免費參觀，快來收服7隻地震神獸。

(中時 )