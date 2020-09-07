一般來說敦親睦鄰好鄰居，但因堆放私人雜物，與鄰居結怨可就不好了。北投有名網友在地方粉絲團抱怨，附近鄰居長期在巷弄裡堆放冷氣機、冰箱等大型雜物，立刻引起討論。北投警方做出回應了。

北投吉利街上某住戶長期將冷氣機、冰箱等擺放在窄小巷弄擋半路。（照片/《我是北投人》授權提供）

北投一名網友（7日）在《我是北投人》粉絲團投書表示「吉利街某巷弄長期堆放冷氣機、冰箱等大型物品」文末更是擔憂提到，當災難來臨時，救援時刻分秒必爭，公共安全恐備受考驗。網友紛紛留言表示「這真的很討人厭!!他堆超久超久的了」、「好誇張! ! 這種可以連續開罰吧」、「可以檢舉吧」，不過另有網友表示「要問里長看看那是不是私人土地，如果私人土地開放通行是要感謝地主」。

北投吉利街112巷登記為第三種住宅區，確認為私人土地，擺放雜物公權力無法可管。（照片/《我是北投人》授權提供）

私人雜物堆放巷弄引爭議，北投吉利里里長劉序剛接受《中時新聞網》訪問表示，這戶居民雜物堆放大約有2至3年左右，對於道路通行阻礙，確實收到不少投訴，柔性多次向住戶勸導皆無改善，令當地居民感到無奈。

北投吉利街112巷為私人產權，堆放私人大型雜物佔路，警方公權力無法介入。（照片/《我是北投人》授權提供）

北投分局交通組警務員吳信鴻表示，該地段106年就有民眾檢舉，北投分局向北市建管處等單位發函，得到回文表示，該地段為建築基地範圍，登記的是第三種住宅區，也就是私人土地。吳更提到，若是一般道路，會是計畫道路或道路用地，該案為房舍之間本身所流剩通道，屬於私人產權，公權力無法介入空間，除非有公共危險或其他疑慮。

(中時新聞網)