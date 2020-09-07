林熙蕾曬火辣泳裝照。(圖／翻攝自IG)

性感女神林熙蕾2011年和富商楊晨結婚後，就移居上海淡出演藝圈，不過44歲仍保養得宜，美貌和身材仍在線，近日她在社群網站曬出性感泳裝照，大秀S曲線好身材，讓人驚豔不已。

林熙蕾近日在IG發文，寫下：「I miss the sunshine，happy Monday！」並附上性感照，只見她穿著單肩連身高衩泳衣，坐在泳池邊，微露酥胸和事業線，一雙長腿更是吸睛，完全不像44歲還是2個孩子的媽。

好友舒淇看了也按讚，網友也紛紛留言誇「出水芙蓉」、「永遠的女神」、「流鼻血了啦」。其實林熙蕾凍齡秘訣，是靠著嚴謹規律的生活作息來的，早睡早起、不吃冰和蔥蒜，飲食均衡和維持運動習慣。

而她婚後幸福甜蜜，日前為幫老公慶生，特地邀請閨密林心如、鴻海董事長郭台銘老婆曾馨瑩及時尚媽咪Melody（殷悅），辦了一場驚喜飯局，甜曝生日禮物就是她自己。

(中時新聞網)