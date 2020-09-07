國民黨今天舉行中評會，中評委林竹松拋建議表示，他認為2024總統大選若由前新北市長朱立倫與前高雄市長韓國瑜組合，仍是國民黨不二人選，因兩人都有不錯資歷，以及寶貴的失敗經驗。對此，有臉書粉專直言，「國民黨是不是有內鬼」。

林竹松今在中評會提案，要求台北市長應該要徵召「人氣王」國民黨立委蔣萬安，並指出，民進黨已經積極著眼2022年縣市長佈局，包括首都台北市長被點名的就有基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君、衛福部長陳時中，反觀國民黨迄今仍無動靜。他認為，2022年選舉，台南、高雄、桃園，要遴選強棒進攻，少輸就是贏，六都拿下三都對國民黨來說就是大贏。

至於2024人選，「為何點名韓、朱？」，林竹松解釋，兩人都有不錯資歷，以及失敗經驗，只要兩人放棄個人主觀追求，不計較正副位，誠心搭檔、接受徵召，肯定足以擊敗民進黨人選。

資深媒體人黃暐瀚今天則在YahooTV政論節目《鄉民來衝康》指出，韓前市府團隊日前聚餐，背後的意義就是，韓國瑜要選明年黨主席，且是已經決定要選，才會有這場飯局，黃暐瀚並斷言，這是一個信號。

針對藍營中評委提案韓國瑜和朱立倫搭檔2024合戰，臉書粉專「小聖蚊的治國日記」今貼文反問，「國民黨真的很想滅亡，是不是有內鬼阿？」。

貼文一出，也引起不少網友討論，紛紛留言表示，「網路迷因和脫口秀界會很高興他的回歸」、「這代表國民黨認清自己的處境了」、「完全搞不懂」、「絕對是沒有內鬼，國民黨是找到他們的初心」。但也有網友認為，「怕什麼，今天只要民進黨夠爛，國民黨一樣滿血復活」、「2024唯一支持韓國瑜選總統」。

(中時新聞網)