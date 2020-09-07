中秋連假在家輕鬆烤，享受一家團圓自助烤肉的樂趣。甫獲米其林餐盤推薦的台中日月千禧酒店24樓極炙牛排館，即日起至10月1日推出奢華中秋燒烤禮盒外帶，每盒7988元，集結A5日本宮崎和牛肋眼、AA9澳洲全和黑毛和牛肋眼、西班牙帶骨橡實伊比利豬里肌等頂級肉品，北海道生食級干貝、紐西蘭國王鮭、松鶴部落谷關鱘龍魚等極品海鮮以及季節時蔬、特製醬汁等，包含千禧保冷袋1個，限量15組。

此外，另提供單品外帶，可自由搭配烤肉組合；中秋燒烤禮盒、單品於9月20日前訂購皆享9折。單品中的日本、澳洲和牛；美國極佳級檢定安格斯冷藏肋眼、菲力；西班牙帶骨橡實伊比利豬里肌、海虎蝦等燒烤食材皆頗具質感，每樣售價580元至2480元，訂購滿1500元贈千禧保冷袋1個。

極炙牛排館主廚何元嘉表示，看好中秋烤肉商機，推出燒烤禮盒以及單品外帶搶攻市場，他透露燒烤小撇步，燒烤禮盒提供的豬肉及羊肉，已運用舒肥法提升肉質的柔嫩度並鎖住肉汁，外帶回家後僅需高溫炙燒，即可品嘗其肉品的特色風味。

(中時 )