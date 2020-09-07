澳大利亞國防部長琳達．雷諾茲（Linda Reynolds）7日造訪澳洲北領地，開始與美國駐澳大使一起視察兩國軍隊在這個戰略重地的各項行動。據美國之音報導，雷諾茲在推文中說，她期待與當地的國防軍以及美軍陸戰隊人員見面。

北領地首府達爾文是澳洲重要的軍事基地和北部海岸巡邏艇的基地。2011年，時任美國總統歐巴馬與澳洲領導人達成協議，確定一項為期25年的軍事輪調部署，體現了當時美國戰略重心轉向亞洲的外交政策，以及對大陸在南海問題上愈發強硬的態度所做的回應。

今年7月底，美澳外長與國防部長在華府舉行2+2會議並達成協議，在達爾文市建立一套由美國資助的軍事燃料儲備系統。這項計劃表明，在共同面臨與大陸關係緊張之際，這兩個盟友之間的合作更加緊密。

今年8月，美國空軍、陸戰隊與澳洲國防軍一道實施一次遠程轟炸聯合行動，日本也提供了後勤支持。美軍稱那次訓練是朝多國聯合戰鬥隊協同作戰邁出的重大一步。

美國國防部長艾斯培最近表示，美軍已經為應對大陸的威脅做好了準備，並提出聯合盟國與夥伴國等三大具體措施應對大陸的挑戰。

大陸國防部發言人任國強6日在回應艾斯培這番評論時說，艾斯培的言論充斥冷戰思維與意識形態偏見。他說，大陸堅持走和平發展道路，大陸軍隊將繼續努力為建設和平與繁榮的世界作出應有貢獻。

美澳原定3月舉行陸戰隊輪調部署，但因新冠肺炎疫情暫停。兩國日前恢復輪調，1200名美軍陸戰隊員分批進駐北領地達爾文，在當地的國防訓練基地與澳洲士兵展開為期3個月（至9月）的訓練。

澳洲防長雷諾茲表示，今次派遣行動展示兩國間緊密的國防關係，展示澳美聯盟的力量及兩國維護地區安全的決心。澳洲和美國近來因疫情問題與大陸關係持續惡化，澳洲因要求徹查新冠病毒源頭而激怒大陸，陸方先前宣布向澳洲大麥徵收80％關稅。

(中時 )