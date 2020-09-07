花生迷注意！今年中秋節，Café del SOL再度聯手台灣No.1的花生醬「福源」，重磅推出了聯名中秋花生禮盒，一次集結5種超人氣下午茶甜點，包含福源花生塔、花生巧克力慕斯、花生磅蛋糕、花生布列塔尼餅乾以及花生瑪德蓮，如果吃膩了傳統的中秋月餅，今年不妨換換口味來點西式小點！

這次的花生中秋禮盒有別於一般傳統禮盒，光是粉嫩嫩的禮盒包裝就足以讓人戀愛，首先編輯私心最推的是外型萌翻天的福源花生塔！以福源花生醬製成的濃郁花生慕斯，搭配上巧克力甘納許與花生焦糖淋醬，超豐富的內餡可以同時品嘗到到花生鹹甜與巧可力醇厚，多層次的細緻滋味相當討喜。

Café del SOL香濃乳酪搭「福源」花生慕斯越冰越好吃 中秋必嚐人氣西式小點（圖／品牌提供）

第二名必吃的花生巧克力慕斯也不容錯過，主廚特別選用日本直送的藏王乳酪作為主體，香濃的乳酪賦予了花生醬更加滑順濃郁的口感。外層再搭上巧克力與花生角糖增添風味與口感，整體香醇濃厚卻不膩口，慕斯控保證愛不釋手。

Café del SOL香濃乳酪搭「福源」花生慕斯越冰越好吃 中秋必嚐人氣西式小點（圖／品牌提供）

接著是使用經典福源花生醬製作而成的磅蛋糕，花生香氣四溢，且口感扎實綿密、濕潤適口，上方再加碼淋上花生醬，雙重的花生滋味令人愛不釋口！推薦與咖啡或是濃茶類飲品一起享用。

Café del SOL香濃乳酪搭「福源」花生慕斯越冰越好吃 中秋必嚐人氣西式小點（圖／品牌提供）

花生布列塔尼餅乾則是將道地的台灣花生醬融入傳統法式小點，以自然發酵奶油做出的布列塔尼口感酥脆，內餡再夾入特製的花生奶油醬，鹹甜交織、奶香十足，越冰越好吃～也有小巧可愛的花生瑪德蓮！嚴選日本優質紫羅蘭麵粉與福源花生醬用心製作每一個瑪德蓮，淡雅的小麥與花生香氣非常適合當作午後茶點，涮嘴又過癮。

Café del SOL香濃乳酪搭「福源」花生慕斯越冰越好吃 中秋必嚐人氣西式小點（圖／品牌提供）

香濃乳酪搭花生慕斯越冰越好吃 中秋必嚐人氣西式小點（圖／品牌提供）

(中時新聞網)