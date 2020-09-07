男女生談戀愛，若對未來有共識，感情有一定基礎，想必會論及婚嫁，一名女網友在臉書吐苦水，透露出她不想嫁給男友的理由，女網友一開始先表明「男友家裡有錢、婆婆又很好相處」，但僅僅因為一個原因她不想結婚，理由曝光後，女網友被砲轟的相當慘，怒嗆「不懂珍惜，可以分手了」。

女網友在臉書社團「靠北女友my girl」發文表示，男友家境相當優渥，光是男友自己就有7間房產，4間租給7-11、另外3間房租給一般家庭，且婆婆對她也很好，只是這一點讓女網友相當糾結，就是男友身高只有163公分，實在無法接受，同時發現男友最近似乎想要求婚，讓女網友非常煩惱，「不希望以後小孩比別人矮，怎麼辦」，猶豫究竟該不該嫁給對方。

文章曝光後，大票網友感到相當憤怒，認為原PO不懂珍惜，世界上沒有兩全其美的另一伴，尤其「婆婆很好」這一點，就加很多分了，多少人因為「對方家庭因素」而分手。

其中一部分網友勸原PO放生男友，「你不要很多人搶著要」、「為什麼男生一定要比女生高」、「婆婆很好已經+1000萬分了，你不能全部都要啊，上天很公平的」、「放生妳男友吧，他值得更好的女人擁有他」、「妳介意身高為什麼還要跟他交往？為了錢嗎」、「這麼為難就不要，留給下一位，別以為自己的條件高上天」、「妳不要請讓位」。

(中時新聞網)