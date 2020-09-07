觀光局澎湖國家風景區管理處表示，因新冠肺炎疫情未歇無限期延長出國禁令，6月解封後國人開始瘋國旅，澎湖成為台灣最熱門的「類出國」旅遊度假目的地，為此澎湖縣政府與雄獅旅遊推出「澎湖秋瘋季」，邀請民眾來觀賞全台唯一海陸燈光大型水舞主燈秀及8公尺高美人魚主燈。

觀光局澎管處提到，在國人無法出國之際，澎湖觀光人次屢創新高，7月入境旅客人次突破29萬人，8月份入境旅客人次更創新高，達到29萬9,544人，創下歷年單月新高，較去年同期成長將近9成。雄獅旅遊並將忠孝概念館精心打造成「澎湖主題館」，外牆更呈現了波光璀璨的「閃耀澎湖」大型廣告，展現澎湖國際海灣燈光節的絕美浪漫。雄獅集團欣講堂，也將於9月下旬，特邀兩位澎湖在地達人於雄獅新忠孝概念館舉辦深度講座，分享澎湖美食、美景與人文風情，期望帶予聽眾不同深度的澎湖體驗。

觀光局澎管處說明，本屆澎湖秋瘋季活動長達將近3個月，期間並串聯各界於澎湖所規劃辦理的各項觀光行銷與賽會活動，率先登場是9月12日邁入第3屆的「2020澎湖國際海灣燈光節」，以澎湖海洋意象「海島樂園」為策展主軸，打造全台唯一海陸燈光大型水舞主燈秀及8公尺高美人魚主燈。

觀光局澎管處處長許宗民表示，去年燈光節觀賞人數高達13萬人次，比往年9月後也成長百分之二十。

澎湖縣政府也策劃了令人垂涎的「澎湖美食節」，為了讓旅客體驗澎湖在地美味，旅遊業者規劃了一系列品嚐美食遊程，除了無限量牡蠣吃到飽、各式當令海鮮外，為了打造澎湖秋冬美食主題旅遊，澎湖福朋喜來登酒店將「澎湖海鮮」融入餐酒的概念，提供精緻好味的澎湖菜、海鮮及創意滿分的餐酒。

許宗民表示，後疫情旅遊玩法翻轉你的刻板印象，為使活動熱潮延燒本島，並帶動澎湖秋冬不熱更樂的旅遊氛圍，今年以異業結盟合作方式，結合雄獅集團共同行銷，將燈光節意象於台北市大安區車水馬龍最閃耀的位置露出，並規劃澎湖離島、軍事、生態及環島專車等不同於夏季玩法的特色遊程，結合郵輪環島及秋瘋季各系列活動共同包裝行銷，擴大宣傳效益，為澎湖打造出淡季不淡的秋冬旅遊新契機。

(中時 )