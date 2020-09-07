針對外籍看護移工頻遭性侵、性騷擾案件，監察委員葉大華、王美玉對此問題甚表重視，申請自動調查。希望全盤檢討如何改善外籍看護移工仲介管理等問題，維護看護移工勞動權益。

監委表示，外籍看護移工在台灣已經是必要性的勞動人力，更是我國長期照顧制度重要人力資源，但外籍看護移工的工作權益及安全保障常遭到漠視。尤其外籍移工來台需支付大筆仲介費，卻因受債務逼迫，相關證件及手機不當扣留的情形時有所聞，部分仲介業者或雇主以不順從就範，就遣送回國等不當言語恫嚇移工，致使多數外籍看護移工遭到雇主予取予求，也不敢通報求救。

監委指出，尤其外籍女性看護移工，遭被看護者或其家屬性侵害、性騷擾時，卻面臨仲介業者的漠視未通報處理、或求助雇主卻擔憂遭到報復失去工作，致外籍女性看護移工遭受侵害性騷擾不敢通報的情況更加嚴峻，嚴重影響其人身安全及勞動權益。

監委說，有關如何改善外籍看護移工仲介管理，以落實通報責任？如何增加外籍女性看護移工求助意願及求助後的安全保護？對外籍看護移工勞動權益保障進行檢討？有無加強勞動檢查，以保障外籍看護移工職場安全？主管機關有無遵守「國際勞工組織(ILO)公平聘僱原則」或相關國際公約，落實對外籍看護移工仲介費用之檢討？實有深入了解、調查之必要。

(中時 )