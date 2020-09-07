英國Halifax房價指數顯示其8月房價年漲5.2％，為2016年底來最大增幅，平均房價上升至24萬5,747英鎊，首次升破24.5萬英鎊水準。跟7月相較月增1.6％，高於市場預估的月增1.5％。專家認為英國房價上漲，跟其解除封閉措施和暫時調降印花稅有關。

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