英國8月房價 年漲5.2％ 21:212020/09/07 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國Halifax房價指數顯示其8月房價年漲5.2％，為2016年底來最大增幅，平均房價上升至24萬5,747英鎊，首次升破24.5萬英鎊水準。跟7月相較月增1.6％，高於市場預估的月增1.5％。專家認為英國房價上漲，跟其解除封閉措施和暫時調降印花稅有關。 (工商 ) #英國房價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸8月出口大爆發 年增11.6％ 11:282020/09/07 兩岸 研華8月營收42.95億元 年減11％ 18:032020/09/07 財經 《商情》庫存下降 激勵LME期銅漲2.2％ 09:432020/09/07 財經 高球桿頭代工回溫 大田8月營收年增近7％ 16:012020/09/07 財經 《業績-航運》海空續暢旺 中菲行8月營收年增24.4％ 13:242020/09/07 財經 醫療股與礦業股領漲 澳股漲0.3％ 20:142020/09/07 財經 陸8月出口年增11.6％「連五正」 對美貿易小降 12:572020/09/07 兩岸 華宏8月營收9.66億元 近五年單月新高 18:022020/09/07 財經 中菲行8月營收年增24.38％ 月增0.83％ 14:082020/09/07 財經 《業績-半導體》威剛8月營收年增14.83％ DRAM、SSD為主力 15:572020/09/07 財經 財經熱門新聞 1張43萬台積電很貴？美媒3理由分析後大驚 - 即時 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 陸IC設計拚國產化 EDA是天險 - 產業財經 - 旺報 台股要走空了快逃？專家從7大變數找答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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