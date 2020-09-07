白羅斯8月大選結束後的政治動亂依舊，反對派無懼於萬年總統盧卡申科政府的鎮壓，6日連續第4個周末發動反政府抗爭，導致633名示威人士被捕。7日又驚傳，當局在首都明斯克街頭，疑似擄走反對派三大女將中，唯一還留在境內的柯勒絲妮科娃（Maria Kolesnikova）。

6日，白羅斯首都明斯克街頭，擠滿參加反政府示威的民眾，當局逮捕超過6百人。(美聯社)

據目擊者告訴當地媒體Tut.by，7日上午，當時走在明斯克街頭，靠近國家藝術博物館的柯勒絲妮科娃，手機先被幾個戴口罩的男子搶走，然後被又拖又拉，硬推進一輛小廂型車內，汽車立刻揚長而去。

據英國《衛報》，另外3名反對派的協調委員會成員，也全部跟著人間蒸發，該報認為，這可能是當局為掃除抗議運動的針對性之舉。柯勒絲妮科娃的媒體特助，向當地媒體證實她被綁架後，竟然也在40分鐘後宣告失蹤。

不過明斯克警方告訴俄羅斯媒體國際傳真社，他們沒有拘留柯勒絲妮科娃。

對抗盧卡申科的白羅斯反對派三女將當中，代表出馬選總統的提克韓諾芙絲卡亞，以及另一位領導人提席普卡洛，都在選後被迫離開白羅斯，只剩下柯勒絲妮科娃留在國內。

(中時 )