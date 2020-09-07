在電子產品傳統旺季效應、華為禁令趕貨潮，以及疫情下宅經濟等多項有利因素帶動下，財政部今（7）日公布8月海關進出口統計，8月出口311.7億美元，年增8.3%，連二紅並創下歷史新高，優於主計總處預測，累計前8月出口則為2173.8億美元，年增1.5%。。

財政部表示，尤以積體電路年增20.4%最旺；資通與視聽產品出口額達46億美元，也創歷年單月新高。至於傳產貨類，礦產品因需求尚未提振，廠商以設備歲修、減產因應，使8月出口衰退56.0%最慘，但其餘傳產貨類出口雖持續負成長，但跌幅皆有明顯趨緩。累計1至8月以電子零組件、資通與視聽產品出口各增加19.4%、12.9%最佳，礦產品下挫44%最為疲弱。

財政部指出，8月出口寫下史上最強紀錄，主要有4項動能，首先，各國經濟陸續解封，帶動全球終端需求、生產活動及原物料行情同步回溫；其次，5G等新興商機及宅經濟、遠端經濟等無接觸商機持續發酵。

再者，國際品牌手機新機備貨陸續啟動，使旺季效應逐漸顯現；而最關鍵因素為華為趕在美國9月15日禁令生效前擴大備貨，帶動相關供應鏈積極趕工出貨，估計8月出口總額中，有15至20億美元的成長動能可能是由此帶動。

展望未來，財政部認為，隨著大陸與歐美消費旺季來臨，宅經濟、5G通訊、高效能運算、人工智慧、物聯網等新興應用推展，國內半導體領導廠商的高階製程優勢，以及台商回流擴增國內產能的效應延續，國內出口可望逐季趨穩，但新冠肺炎國際疫情反覆不定，加上中美貿易大戰與科技爭端未解，牽動全球經濟復甦步調，預計下半年出口將呈現小幅衰退。

(中時新聞網)