氣象局預報顯示，明(8)日環境上偏東風，清晨至上午北部及花東局部區域亦有零星陣雨機率，東南部雨勢較顯著，要注意的是明天環境風場為偏東南風，西半部擴散條件差，中部與雲嘉南地區空氣品質將達到「紅色警示」，民眾要特別留意。

氣象局預報員林定宜表示，明後兩日各地多雲到晴，午後大台北和東北部及各地山區有零星短陣雨機率，迎風面的東南部也有局部短暫雨，一直到周四(10)、周五(11)受初秋第一道鋒面通過影響，水氣稍增，北部東北部地區有局部短暫雷雨，其他地區多雲到晴，白天高溫約低個2-3度，預計會持續到下周一(14)。

林定宜說，台灣附近海況仍不佳，北部、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海地區及馬祖容易有1.5公尺高的長浪發生，基隆北海岸仍有突發性大浪發生的機率，非必要請勿前往海邊活動，如需前往海邊也請注意自身安全。

至於第10號颱風海神預計將加速往北移動，未來24小時有變性為溫帶氣旋的趨勢。

另外由於明天環境風場轉為偏東南風，西半部擴散條件差，且午後受光化作用影響臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，內陸近山區、中部及雲嘉南空品區為「紅色警示」等級，已達到對所有族群不健康的等級。

天氣即時預報臉書專頁表示，空汙污染最嚴重時刻將持續到明天，由於臭氧趨近無色、無味，很難察覺，接觸過量會有「過敏反應」甚至是「眼睛乾酸澀」，建議民眾不要在外做劇烈活動，晚上則會逐漸減緩。

(中時 )