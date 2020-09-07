各大金控最新獲利統計陸續出爐，根據元大金最新統計，截至八月底為止，元大金單月獲利30.09 億元，今年前八月累計獲利已有179.5億，不僅穩坐獲利前四大金控，其中元大金旗下龍頭券商元大證券，截至八月底累計稅前獲利已破百億為109.12億元，稅後獲利86.35億元，將成為今年唯一獲利破百億的券商之外，更因此帶動元大金目前獲利已較去年同期成長12％，亦使元大金成為新冠疫情之下，國內少數獲利不減反增的大型金控。

隨著元大金獲利節節攀升，以及今年三月所發行高股息龍頭基金在金融市場叫好又叫座的熱潮，元大金本身股票也更受到市場投資人青睞。元大金本身就是台灣50（0050）ETF的成份股，目前0050的成份股之中，已有近20檔完成填息，其中包括了3檔金控股，元大金即為其中一家，且在不到二週內的時間內完成填息，比往年速度更快，這也是元大金連續第三年完成填息。

倘若和去年同期相較，元大銀由於央行降息效應帶動放款利差縮水影響，今年前8月的獲利較去年同期減少約15％，而元大證券今年則是大幅成長，今年前八月稅後獲利86.35億元，不僅遠超過其他券商，和去年同期相較，更大幅成長超過4成，可說是相當驚人的成長率，並且帶動整個元大金獲利迄今已穩坐16家金控裡獲利前四大金控。

對於元大證券今年展現驚人的獲利成長力道，元大金內部則歸納出三大原因，包括：1、行情方向掌握正確，經紀手續費收入與自營業務的獲利都大幅成長；2、今年三月全力衝刺「高股息優質龍頭基金」的銷售，在低檔喚醒了許多長年已經遠離股市的投資人，亦因此在財富管理業務上實現可觀的手續費收入；3、風控能力良好，所以在三月股災時期透過避險交易，少賠了很多錢，但是在行情反轉上升後，一樣有很大的獲利。

公股體系獲利最好的兆豐金亦在今日公布最新獲利，根據兆豐金自結數字，八月底累計獲利170.65億元，八月單月獲利為26.23億元，目前為金控獲利第5大金控。

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