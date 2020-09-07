新北市新店警分局受邀參與交安宣導。（新店警分局提供）

新北市新店警分局受邀參與交安宣導。（新店警分局提供）

新北市新店警分局受邀參與交安宣導。（新店警分局提供）

為增進民眾對交通安全及監理業務的認識，台北區監理所9月5日於新北市坪林茶業博物館前辦理「數位行動監理嘉年華」活動。

新北市新店警分局受邀參與交安宣導，現場活動攤位除了有準備交通號誌九宮格小遊戲及有獎徵答活動，也展示警察平日執勤所駕駛的大型重型機車，開放民眾乘坐拍照體驗，不管大小朋友皆直呼「好帥、好過癮！」。

現場員警不畏豔陽向參與的民眾宣導路權、酒後不開車及路口安全「慢、看、停」等交安觀念。新店警分局表示，交通安全教育不分年齡層，不管是駕駛人還是行人，都應該具備正確的安全觀念。

新店警分局藉由本次活動，分享交通安全知識，使家長及小朋友共同學習，達到上下影響效果，以提升自我保護的能力，減少交通意外發生。

新店警分局表示，期能以此次簡單又富趣味的宣導方式來加深民眾交通安全的印象，進而讓交通安全小種子萌芽，並散播給身邊的人，使大家都能受用。

(中時 )